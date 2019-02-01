В Англии обнаружена боевая колесница железного века стоимостью $1 млн

01.02.2019 18:52



Любитель истории Майк Смит из Пембрукшира с помощью обычного металлоискателя обнаружил кельтскую боевую колесницу железного века. Теперь, за свою находку он может получить около $1 млн. Колесница найдена рядом с останками старейшины племени и его оружием. Ее предполагаемый возраст более 2000 лет, пишет DailyMail.

"Это только догадки, но речь определенно идет о шести или семизначных цифрах",- сказал мистер Смит. "Это самый большой металлический предмет, который был обнаружен на месте захоронения, также, там никогда не находили других колесниц. Были найдены клады, но ничего подобного моей находке".

Известно, что высокопоставленные вожди железного века были похоронены со своей колесницей, лошадьми, галсами и оружием. Сначала Мистер Смит нашел то, что считал средневековой брошью, но оказалось частью кельтской конской сбруи. На следующий день он вернулся и обнаружил еще несколько красных эмалевых кусочков, датированных 25-75 годами нашей эры.

"Я сразу понял их важность",- добавил он.Это был просто инстинкт. Я прочитал все о захоронениях с колесницами и просто хотел, чтобы это был я, поэтому найти это было привилегией".

Точное местоположение его удивительной находки держится в секрете для того, чтобы там были проведены более крупные раскопки, но оно находится в Южном Пембрукшире. Теперь, согласно закону Британии, Майк Смит должен продать 34 найденных им артефакта музею.

Найденная колесница - первая в своем роде за пределами Йоркшира. Национальный музей Уэльса заявил, что теперь попытается купить найденный Смитом клад.

Также, планируется продолжить раскопки на месте обнаружения артефактов.

"Эти части колесницы, возможно, были свидетелями некоторых исторических событий того времени, когда народы железного века защищали свой образ жизни и идентичность перед лицом расширяющейся Римской империи", - сказал главный куратор Музея археологии Адам Гвилт. "Такие крупные раскопки требуют большой организации и финансирования, поэтому мы работаем с рядом партнеров, чтобы собрать то, что необходимо для их продолжения".