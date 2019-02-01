В мэрии Якутска опровергли данные об отказе принять в школу русскоязычных детей

01.02.2019 17:19



Согласно информации появившейся в некоторых СМИ, национальная школа "Айыы кыьата" в Якутске отказалась принимать русскоязычных детей. Тем не менее в мэрии Якутска заявили, что данная информация не соответствует действительности. По словам официального представителя администрации, прием в школу "Айыы кыьата" ведется по прописке, согласно российскому законодательству. В мэрии подтвердили, что в школу подано порядка 112 заявлений, 33 из которых на русском языке обучения, пишет ТАСС.