Штрафы за неявку в военкомат могут вырасти в десять раз

01.02.2019 15:48



Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внес на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому штрафы для уклонистов от военной службы будут увеличены в 10 раз. Штрафовать предлагается тех призывников, которые не явились в военкомат не только по повестке, но и без ее получения. Красов ссылается в своем требовании на обязанность призывников самостоятельно приходить в военкоматы, не дожидаясь официального приглашения, пишет Российская газета.