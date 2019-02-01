США вновь повысят пошлины на товары из КНР

01.02.2019 16:47



Как сообщает официальный представитель Белого дома, США намерены вновь повысить пошлины на товары из Китая, если странам не удастся найти приемлемое для обеих сторон решение во время предстоящих переговоров. Срок поиска решения истекает 1 марта этого года. Информацию о введении пошлин подтвердил и президент США Дональд Трамп. Также, в Белом доме подчеркнули, что хотя уже достигнуты определенные результаты, предстоит еще много работы, пишет ТАСС.