Путин обсудил с членами Совбеза РФ Венесуэлу и ДРСМД

01.02.2019 16:31



Во время заседания Совета безопасности России глава государства Владимир Путин обсудил с членами Совета ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Так, участники заседания еще раз подтвердили позицию России о поддержке действующего президента страны Николаса Мадуро, а также недопустимости вмешательства в конфликт третьих стран. Члены Совбеза обсудили выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуацию в Сирии и социально-экономическую повестку России. Также президент Путин проинформировал Совет о результатах своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Японии Синдзо Абэ, пишет РБК.