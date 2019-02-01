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Путин обсудил с членами Совбеза РФ Венесуэлу и ДРСМД

01.02.2019 16:31
Путин обсудил с членами Совбеза РФ Венесуэлу и ДРСМД

Во время заседания Совета безопасности России глава государства Владимир Путин обсудил с членами Совета ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Так, участники заседания еще раз подтвердили позицию России о поддержке действующего президента страны Николаса Мадуро, а также недопустимости вмешательства в конфликт третьих стран. Члены Совбеза обсудили выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуацию в Сирии и социально-экономическую повестку России. Также президент Путин проинформировал Совет о результатах своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Японии Синдзо Абэ, пишет РБК.

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