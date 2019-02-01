Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

01.02.2019 15:29



Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, руководство приняло решение поднять все ставки по рублевым вкладам с 1 февраля 2019 года. Ставки будут подняты в диапазоне от 0,15 до 0,60 п. п. Как полагают аналитики, такое решение принято для того, чтобы привлечь в кредитную организацию денежные средства, чтобы компенсировать серьезный отток капитала за рубеж.

Также, в Сбербанке открыт новый вклад "Лови выгоду", ставка по которому может доходить до 7,65%. Его можно будет открыть только до 31 марта текущего года, пишет РИА Новости.