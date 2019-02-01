Facebook удалил сотни «иранских аккаунтов»

01.02.2019 11:29



Компания Фейсбук продолжает зачистку аккаунтов, вызывающих подозрение или жалобы. Так, некоторое время назад были удалены сотни аккаунтов в фейсбуке и инстаграме, связанных с Ираном. Как передает Газета.ру, об этом говорится в блоге социальной сети. Удаленные профили, как сообщает фейсбук, содержали признаки «скоординированной, вводящей в заблуждение деятельности». Называется и число удаленных аккаунтов, страниц и групп: 780 штук.