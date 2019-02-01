В украинской колонии погиб россиянин, возбуждено уголовное дело

01.02.2019 11:03



По факту гибели в одной из украинских колоний гражданина России, 45-летнего Валерия Иванова, возбуждено уголовное дело, передает Газета.ру со ссылкой на представителя СКР. Как уточняется, трагедия произошла в ИК населенного пункта Дрогобыч (Львовская область) 9 декабря 2018 года.

Дело возбуждено на основании ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Как показали результаты экспертизы, мужичина погиб из-за телесных повреждений.