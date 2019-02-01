Украденную картину Куинджи вернули в Третьяковскую галерею

01.02.2019 10:04



Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая ранее была украдена крымским бизнесменом, вернули в Третьяковскую галерею, о чем РИА Новости проинформировал представитель выставки. Как сообщается, полотно будет выставлено уже сегодня, но под стеклом и с сигнализацией. Возможно, для картины определят другое место, рассказал собеседник.

После того, как экспозиция закроется, картина будет возвращена в Русский музей, в чьем собрании она хранится.