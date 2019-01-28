Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковки оказался крымским бизнесменом

28.01.2019 16:24



Стали известны подробности о мужчине, которого подозревают в краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Выяснилось, что злоумышленник – крымский бизнесмен и уроженец Феодосии Денис Чуприков (1986 г.р.). Эту информацию подтвердили и в московском ГУ МВД.

Как сообщается, мужчина зарегистрировался как ИП в августе 2017 года. Его основным родом деятельности являются электро-монтажные работы. Кроме этого, как оказалось, крымчанин является генеральным директором и владельцем московского ООО «Мегаполис» (продажа машин и ремонт мотоциклов).