Удаление аккаунта в соцсетях делает людей счастливее
Ученые выяснили, что отказ от пользования социальными сетями делает человека более счастливым.
Так, в новом исследовании ученых из Стэндфорского университета приняли участие около трех тыс. пользователей социальной сети Facebook, часть из которых попросили на месяц отказаться от использования соцсети и деактивировать свои аккаунты.
После окончания контрольного времени выяснилось, что порядка 2% пользователей, принимавших участие в исследовании, восстановили свои аккаунты до окончания эксперимента. Остальные участники отметили улучшение настроения, а также то, что они стали больше времени проводить со своими семьями, общаться с друзьями и близкими в реальной жизни.
Ученые отметили, что у данной группы участников эксперимента значительно улучшилось психологическое состояние, пишет Вечерняя Москва.
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