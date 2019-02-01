Удаление аккаунта в соцсетях делает людей счастливее

01.02.2019 07:23



Ученые выяснили, что отказ от пользования социальными сетями делает человека более счастливым.

Так, в новом исследовании ученых из Стэндфорского университета приняли участие около трех тыс. пользователей социальной сети Facebook, часть из которых попросили на месяц отказаться от использования соцсети и деактивировать свои аккаунты.

После окончания контрольного времени выяснилось, что порядка 2% пользователей, принимавших участие в исследовании, восстановили свои аккаунты до окончания эксперимента. Остальные участники отметили улучшение настроения, а также то, что они стали больше времени проводить со своими семьями, общаться с друзьями и близкими в реальной жизни.

Ученые отметили, что у данной группы участников эксперимента значительно улучшилось психологическое состояние, пишет Вечерняя Москва.