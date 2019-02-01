Россию могут отключить от Интернета из-за давления Запада

01.02.2019 06:54



Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ Леонид Левин считает, что России может быть отключен доступ к мировому интернету. По его словам, такой сценарий развития событий вполне возможен, если Запад решить усилить свое давление на Россию.

Вместе с тем, в феврале текущего года Госдума рассмотрит законопроект, который направлен на то, чтобы защитить Россию от подобного развития событий. Данный документ внесен на рассмотрение депутатом от ЛДПР Андреем Луговым, а также сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, пишет РИА Новости.