Суд арестовал нескольких фигурантов дела Арашукова

01.02.2019 06:34



Арестованы пятеро фигурантов по делу сенатора Рауфа Арашукова. Такое решение вынес Басманный суд города Москвы. Так, помимо самого сенатора, задержан его отец - советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, первый заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов и директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Пятый фигурант данного дела, в настоящее время, арестован заочно. Судья отклонила запросы защиты всех фигурантов дела о замене тюремного содержания на домашний арест или подписку о невыезде, мотивировав это тем, что подозреваемые могут скрыться от следствия, пишет РИА Новости.