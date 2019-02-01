Аномальные морозы в США унесли жизни 12 человек

01.02.2019 00:15



США продолжают терзать аномальные для страны холода, в некоторых штатах температура воздуха опускается до -52 градусов Цельсия, сообщают «Известия». Кроме того, имеются данные о том, что порядка 12 человек погибли из-за переохлаждения. Специалисты связывают столь резкое похолодание с внезапным потеплением на Северном полюсе. Власти Америки рекомендуют жителям не покидать дома без крайней необходимости.