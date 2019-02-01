Банкнот номиналом 1000 и 100 рублей стало меньше

01.02.2019 00:02



Согласно статистическим данным, который предоставил Банк России, количество «живых» денег в обороте страны увеличилось за прошедший год на 8% и составило чуть более 10 трлн рублей, сообщает ИА «REGNUM». Стоит отметить, что количество купюр номиналом 100 и 100 рублей значительно сократилось. Предположительно это связано с фактом введение в оборот новых купюр, чей номинал равен 200 и 2000 рублей. Так, по результатам 2018 года, количество купюр номиналом 100 рублей сократилось на 1%, а номиналом 1000 аж на 4%.