Трамп назвал условие для вывода войск США из Афганистана

31.01.2019 23:20



«Американские войска будут выведены из Афганистана при условии заключения мира во всем регионе», - именно так заявил Дональд Трамп, являющийся президентом США, сообщают «Известия». Американский лидер заявил, что талибы начали официальные переговоры, затронув вопросы мирного соглашения, что явилось первым подобным случаем в мировой практике. Ранее появлялась неподтвержденная информация о том, что президент США планирует вывести из Афганистана порядка 7 тыс. американских военных, что составляет около половины их численности в вышеназванном регионе.