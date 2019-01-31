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Китай официально признал видеоигры профессией

31.01.2019 22:37
Китай официально признал видеоигры профессией

Видеоигры были признаны в Китае официальным видом деятельности, тем самым слово «геймер» стало обозначением еще одной профессии, сообщает портал «cyber.sports.ru». Китайские власти подобными действиями хотят расширить список существующих профессиональных видов деятельности. Теперь «геймеры» официально смогут участвовать в соревнованиях, обучать игровому мастерству других людей, а также создавать новые продукты игровой индустрии.

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