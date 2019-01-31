В Москве появится первый турбоперекресток

31.01.2019 22:22



В Москве, на пересечении улиц «Красного маяка» и «Чертановской», построят первый в России экспериментальный «турбоперекресток», сообщают «Известия». Подобный перекресток появится уже в текущем году. Принцип его функционирования заключается в оптимальном выводе траектории движения, что достигается использованием направляющей разметки. Кроме того, в нём задействован уже всем известный принцип: «те, кто едут прямо – не перестраиваются», который используется на привычных перекрестках, но в данном случае он найдет свое применение на кольцевом перекрестке. Особенностью вышеназванного введения является увеличение пропускной способности автомобилей на 30%.