В Москве назначен глава департамента безопасности города

31.01.2019 22:11



Владимир Регнацкий, который не так давно был главой Управления мировых судей, был избран главой Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы, сообщает «ТАСС». Официальный документ мэра Москвы с соответствующим содержанием был опубликован на интернет-ресурсе правительства Москвы. Владимир Черников, который был главой департамента до Регнацкого, трагически скончался, предположительно от сердечного приступа, дожив лишь до 55 лет.