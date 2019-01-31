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В Москве назначен глава департамента безопасности города

31.01.2019 22:11
В Москве назначен глава департамента безопасности города

Владимир Регнацкий, который не так давно был главой Управления мировых судей, был избран главой Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы, сообщает «ТАСС». Официальный документ мэра Москвы с соответствующим содержанием был опубликован на интернет-ресурсе правительства Москвы. Владимир Черников, который был главой департамента до Регнацкого, трагически скончался, предположительно от сердечного приступа, дожив лишь до 55 лет.

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