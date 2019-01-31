США и ЕС рассматривают новые санкции против России

31.01.2019 21:55



Согласно заявлению Курта Волкера, являющегося спецпредставителем США по Украине, Европейский союз и США занимаются обсуждением и разработкой новой порции санкций, которые будут направлены против России, сообщает «Газета.ру». Поводом для подобных дискуссий является всё тот же инцидент в Керченском проливе, в ходе которого российские спецслужбы арестовали нарушивших государственную границу моряков из Украины. Американские и европейские политики по-прежнему грозятся введением новых санкций, если Россия не освободит моряков.