В 2018 году через банки нелегально обналичены 177 млрд рублей

31.01.2019 21:46



В ходе рабочей встречи представителей Центробанка России с отечественными банкирами был вынесен на обсуждение вопрос незаконного обналичивания денежных средств через российские банки, сообщает «Российская газета». В общей сумме за 2018 год было обналичено средств на 177 млрд. рулей, что практически в два раза меньше в сравнении с 2017 годом. Несмотря на тот факт, что незаконная «обналичка» по-прежнему забирает ощутимые объемы денежных потоков, общая тенденция количественного снижения подобной практики наблюдается явно и четко. Стоит отметить, что банкиры совместно с Минюстом разрабатывают законопроект, который даст банкам возможность приостанавливать выплаты по исполнительным документам при наличии серьёзных подозрений в незаконности происходящего.