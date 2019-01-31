«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

31.01.2019 20:51



В ближайших планах авиаперевозчика «Аэрофлот» имеется пункт по возврату алкогольных напитков в меню эконом-классов своих рейсов, сообщает «Коммерсантъ». Планируется вернуть в меню пиво и вино, причем на рейсы, чье общее время полета будет составлять от 6 часов вернут пиво, а на ряд рейсов от 3 часов полёта – вино. Напоминаем, что осенью прошлого года, авиакомпания исключила из своего меню два пункта: мороженое и вино.