Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

31.01.2019 20:45



«Самошнурующиеся» кроссовки были представлены компанией «Puma», а их выпуск в широкую продажу намечен на 2020 год, сообщает «360tv.ru». Данная модель стала ответом на «самошнурующиеся» кроссовки от компании «Nike». Стоимость подобных кроссовок будет составлять $330, что составляет больше 20 тыс. рублей. Представители компании заявили, что подобная цена является вполне доступной, а обувь практичной и удобной.