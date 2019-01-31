Набиуллина опровергла сообщения о размещении золота Венесуэлы в России

31.01.2019 19:56



Эльвира Набиуллина, являющаяся главой Центробанка России, опровергла информацию о том, что Венесуэла перевезла свой «золотой запас» в Россию, сообщает «РБК». Ранее были пущены слухи о том, что Николас Мадуро подготовил около 20 тонн золота для перевозки в Россию и что, якобы, российский грузовой самолёт уже прилетел в страну с целью осуществления перевозки. Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента России, также опроверг все подобные слухи.