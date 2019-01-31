У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард

31.01.2019 19:47



Была получена информация о том, что у Алексея Миллера, являющегося главой «Газпрома», в собственности находится квартира за 1 млрд. рублей, которая расположена в Санкт-Петербурге, сообщает «Lenta.ru». Общая площадь апартаментов, которые занимают 5 этажей, составляет чуть меньше 1400 квадратных метров. Ранее данные апартаменты были разделены на 6 частей, но впоследствии подверглись объединению. Кроме того, квартира, площадью 186 «квадратов», расположенная по соседству, также принадлежит главе «Газпрома».