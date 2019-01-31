Загрязнение воздуха связано с сокращением продолжительности жизни

31.01.2019 18:43



Американцы, которые живут и работают в регионах с грязным воздухом имеют более короткую продолжительность жизни и чаще умирают от инсульта. Такие данные опубликовали ученые из Университета Дрекселя в Филадельфии в своем новом исследовании.Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и загрязнении воздуха, собранные почти в 1600 округах Соединенных Штатов в период с 2005 по 2010 год. В исследовании принимали участие взрослые люди в возрасте 35 лет и старше.

Тип изучаемого специалистами загрязнения воздуха называется ТЧ 2.5. Он содержит аэрозоль частиц от дизельных двигателей и сжигания угля, биомассы и керосин. В 51% исследованных регионах среднегодовые объемы ТЧ 2,5 превышали федеральные стандарты.

Результаты исследования показали, что чем грязнее воздух, тем выше смертность от инсульта и тем короче продолжительность жизни как у мужчин, так и у женщин. Наибольшая угроза здоровью людей исходит от районов с более высоким уровнем бедности и меньшим числом медицинских работников. Другие возможные причины инсультов включают бедность, питание, курение, слабый контроль факторов риска инсульта и меньшую доступность медицинских услуг.

"Чтобы снизить риск инсульта, врачи должны учитывать вероятное воздействие загрязнения воздуха на своих пациентов наряду с другими факторами риска", - сказал ведущий автор исследования д-р Лонцзянь Лю, который является доцентом кафедры эпидемиологии и биостатистики Университета.

Лю предложил медицинским работникам узнавать у пациентов, живут ли они или работают в промышленной зоне и знают ли они о близлежащих источниках загрязнения.

"Клиницисты могут затем поощрять пациентов из группы риска принимать меры для уменьшения их воздействия, когда это возможно, например, избегать основных дорог во время движения в час пик, держать окна автомобилей закрытыми и устанавливать кондиционер для циркуляции внутреннего воздуха", - сказал Лю.

В настоящее время исследователи изучают связи между более высокими уровнями загрязнения ТЧ 2.5 и риском других основных причин смерти, включая болезни сердца, сердечную недостаточность и рак, пишет NewsMax.