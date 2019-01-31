Разгадка цветных пятен озера Клилук в Канаде

31.01.2019 18:26



В Канаде, недалеко от городка Осуюс, расположенного на границе с США, находится удивительное озеро Клилук, поражающее своим внеземным видом. Также его называют Споттед-Лейк, что переводится как «Пятнистое озеро».

Уникальные особенности водоема

Зимой и весной Клилук имеет обычный вид, чудеса начинаются летом. В жару вода испаряется, и на поверхности появляются причудливые пятна различных форм и оттенков. Их края покрываются плотной коркой из минералов. Такие островки достаточно прочные для того, чтобы по ним можно было ходить.

Примечательно, что на озере образуется 365 пятен, то есть их число равно количеству дней в году.

В водах Споттед-Лейк сконцентрировано большое количество разнообразных минеральных веществ. Водоем насыщен отложениями сульфата магния, кальция и натрия. Также здесь имеется небольшое количество серебра и титана. К слову, цвет пятен определяется содержанием в них того или иного химического элемента.

Минеральные вещества наделяют озеро целебными свойствами с мощным терапевтическим эффектом. Из-за этого в нем запрещено купаться и пить воду. По той же причине в Споттед-Лейк не водится рыба. Здесь можно обнаружить только несколько видов микроорганизмов.

История Споттед-Лейк

Для индейцев племени оканаган, обитающих в канадской провинции Британская Колумбия, уникальный водоем является святыней. Именно они много веков назад дали ему имя Клилук.

Согласно легенде, благодаря озеру когда-то была остановлена война между индейскими племенами. Во время решающего сражения враждующие стороны должны были перейти Клилук вброд. Уже переправляясь, люди вдруг обнаружили, что их раны, омытые водой, начали быстро заживать. Племена увидели в этом знак свыше и решили примириться.

Гораздо позже собственником Споттед-Лейк и прилегающей к нему территории стал Эрнест Смит. В 1979 году он захотел построить на озере спа-курорт. Однако индейцы этому воспротивились. На протяжении 20 лет шли переговоры о выкупе у предпринимателя священного места. Сделка была проведена в 2001 году. Клилук и еще 22 гектара земли отошли индейцам за 720 000 долларов.

Сейчас Споттед-Лейк входит в список объектов экологического и культурного наследия.

Увидеть водоем можно только со смотровой площадки, расположенной на некотором расстоянии. Территория вокруг удивительного места обнесена оградой с колючей проволокой. Индейцы оканаган старательно охраняют свою святыню. Чтобы подойти к озеру, необходимо получить разрешение вождя племени. Стоит ли говорить, что выдается такой допуск крайне редко.