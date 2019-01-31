Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
На Украине опубликовали несколько рейтингов исследования общественного мнения страны по вопросу президентских выборов, которые состоятся 31 марта текущего года. Так, согласно всем опубликованным данным, в настоящее время лидирующую позицию в рейтинге занял Владимир Зеленский, обогнав лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая лидировала в президентских рейтингах на протяжении долгого времени. А вот по поводу того, кто занял второе место информация расходится. Некоторые рейтинги отдают его Юлии Тимошенко, другие утверждают, что его занимает действующий президент страны Петр Порошенко, пишет ТАСС.
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