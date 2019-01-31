Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

31.01.2019 17:29



На Украине опубликовали несколько рейтингов исследования общественного мнения страны по вопросу президентских выборов, которые состоятся 31 марта текущего года. Так, согласно всем опубликованным данным, в настоящее время лидирующую позицию в рейтинге занял Владимир Зеленский, обогнав лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая лидировала в президентских рейтингах на протяжении долгого времени. А вот по поводу того, кто занял второе место информация расходится. Некоторые рейтинги отдают его Юлии Тимошенко, другие утверждают, что его занимает действующий президент страны Петр Порошенко, пишет ТАСС.