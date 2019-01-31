Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ЯНВ, 17:44 МСК
USD (ЦБ)    65,3577
EUR (ЦБ)    75,2006

31 ЯНВ, 17:44 МСК
USD (ЦБ)    65,3577
EUR (ЦБ)    75,2006

Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

31.01.2019 17:29
Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

На Украине опубликовали несколько рейтингов исследования общественного мнения страны по вопросу президентских выборов, которые состоятся 31 марта текущего года. Так, согласно всем опубликованным данным, в настоящее время лидирующую позицию в рейтинге занял Владимир Зеленский, обогнав лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая лидировала в президентских рейтингах на протяжении долгого времени. А вот по поводу того, кто занял второе место информация расходится. Некоторые рейтинги отдают его Юлии Тимошенко, другие утверждают, что его занимает действующий президент страны Петр Порошенко, пишет ТАСС.

Анонимные звонки о минировании московских кинотеатров поступали с Украины
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG

В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG

Сегодня в Боровичах проходит открытие индустриального парка «Преображение»

Сегодня в Боровичах проходит открытие индустриального парка «Преображение»

В Новгородской области изучают настроения в деловой среде

В Новгородской области изучают настроения в деловой среде

В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G

В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G

Новости СМИ

Новости дня

17:15 В России изменят методику оценки бедности В России изменят методику оценки бедности
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:47 Европарламент признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы Европарламент признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы
16:32 У арестованного Арашукова изъяли холодное оружие и золотые слитки У арестованного Арашукова изъяли холодное оружие и золотые слитки
15:58 ЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданам Грузии €10 млн ЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданам Грузии €10 млн
15:41 В Сети появилось видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27 В Сети появилось видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
15:12 Стало известно о вывозе в Венесуэлу золота из России Стало известно о вывозе в Венесуэлу золота из России
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:38 Путин знал о задержании Арашукова Путин знал о задержании Арашукова

Узнай, страна!

17:43 В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:30 Сегодня в Боровичах проходит открытие индустриального парка «Преображение» Сегодня в Боровичах проходит открытие индустриального парка «Преображение»
15:28 В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G
13:28 Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность
08:49 Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"
30 ЯНВ, 20:19 В Карачаево-Черкессии открыли два крупных медицинских центра В Карачаево-Черкессии открыли два крупных медицинских центра
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
28 ЯНВ, 15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
28 ЯНВ, 13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter