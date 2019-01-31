Анонимные звонки о минировании московских кинотеатров поступали с Украины

31.01.2019 14:02



Выяснилось происхождение анонимных звонков, которые поступили в ряд московских заведений. Как передает РИА Новости со ссылкой на своего собеседника из экстренных служб, неизвестные лица, сообщившие о «минировании» зданий, находились на территории Украины. В данный момент проверки проходят в девяти столичных кинотеатрах.

Напомним также, что в этом месяце не только по Москве, но и по ряду регионов России прокатилась волна анонимных сообщений о якобы минировании. Неизвестные сообщали об этом посредством электронной почты или телефонных звонков. «В опасности» оказывались главные здания и социальные учреждения населенных пунктов.