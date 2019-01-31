В России изменят методику оценки бедности

31.01.2019 17:15



Согласно данным, полученным в Министерстве труда и социальной защиты РФ, начиная с начала 2020 года Росстат планирует изменить методику оценки бедности населения и начнет проводить определение уровня бедности россиян уже по новым правилам. Так, из представленных данных следует, что в новом исследовании будут фигурировать некоторые новые категории граждан России, которые ранее не учитывались в статистических данных Росстата, например, женщины с детьми до шести лет. По мнению специалистов, это поможет сделать статистические данные более актуальными и повысит количество бедных россиян, пишет РБК.