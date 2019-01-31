Европарламент признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы

31.01.2019 16:47



Депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию о признании лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Так, за резолюцию отдали свои голоса 439 депутатов, против – 104, а 88 членов Европарламента воздержались от голосования, передает газета Ведомости.

23 января текущего года оппозиционер Хуан Гуаидо самовольно объявил себя временным президентом страны. Его позицию поддержали США, Канада, Великобритания и многие страны Латинской Америки. Свою поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Мексика и Турция.