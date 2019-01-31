Стало известно о вывозе в Венесуэлу золота из России

31.01.2019 15:12



В январе текущего года грузовой самолет Boeing 757 совершил два рейса из Москвы в Каракас. По мнению "Новой газеты" самолет перевозил золотой запас Венсуэлы, который хранился в РФ. Известно, что два раза из Москвы борт направлялся в Дубай, где по предположениям золото было обменено на американскую валюту, после чего, Boeing доставил доллары в Венесуэлу, совершив еще несколько остановок. По информации издания, в России хранилось порядка 30 тонн золотого запаса Венесуэлы. Какое количество золота было переправлено в страну не сообщается.