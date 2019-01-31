ЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданам Грузии €10 млн

31.01.2019 15:58



Европейский суд по правам человек вынес решение по делу "Грузия против России". Согласно вердикту суда, за который проголосовали 16 судей против 1, российская сторона должна выплатить €10 млн гражданам Грузии в качестве компенсации нематериального ущерба за принудительное выселение с территории России в 2006 году. Так, по решению суда компенсацию получат около 1,5 тыс. граждан Грузии. Ранее, в деле шла речь о выплате денежной суммы в размере €70 млн порядку 4,6 тыс. грузинских граждан, пишет RT.