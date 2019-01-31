В Сети появилось видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

31.01.2019 15:41



В сети появилась видеозапись того, как российский истребитель Су-27 жестко оттеснил самолет НАТО от российского правительственного лайнера. Истребители НАТО попытались сопроводить правительственный борт во время его следования в Калининград в июне 2017 года. Однако, российский Су-27 вплотную приблизился к истребителю НАТО, вынудив пилота совершить резкий маневр и уйти на безопасное расстояние от российских самолетов, пишет РИА Новости.