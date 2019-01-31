Гуаидо рассказал о тайных встречах с военными Венесуэлы

31.01.2019 07:27



Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который, при поддержке США, объявил себя временным президентом Венесуэлы, рассказал о том, что у него состоялась тайная встреча с военными и представителями службы безопасности страны. По его словам, если он хочет сместить Мадуро, ему понадобится помощь военных.

Вместе с тем, министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает притязания на власть Гуаидо. А ранее венесуэльские военные провели акцию в поддержку действующего президента страны Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.