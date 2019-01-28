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Сообщения о минировании докатились и до Томска

28.01.2019 12:54
Сообщения о минировании докатились и до Томска

По России продолжается волна анонимных сообщений о минировании общественных зданий. В этот раз несколько звонков поступило в учреждения университетского города Томска. Как заверили в областной администрации, каждый звонок отрабатывается тщательным образом, и оснований для паники нет.

В разговоре с Интерфаксом собеседник, знающий ситуацию, сообщил, что на данный момент такие звонки поступили в четыре томских учреждения: Томский гарнизонный военный суд, Кировский районный суд, в санитарную милицию, а также в департамент городского хозяйства.

В новосибирские больницы поступили звонки о минировании
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