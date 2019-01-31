Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече

31.01.2019 13:35



Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонную беседу, во время которой договорились о новой встрече, передает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт главы Белоруссии. Новая встреча, как сообщается, должна состояться в ближайшее время. Вероятно, главы стран планируют обсудить ряд договоренностей, к которым пришли стороны во время диалога, который состоялся в Кремле в конце прошлого года.