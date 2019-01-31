Американский телеканал назвал Путина «тайным советником» Трампа

31.01.2019 12:43



Дональд Трамп относится к Владимиру Путину как к своему «тайному советнику» - таким мнением во время эфира поделились эксперты ТК CNN. В разговоре они вспомнили встречу президентов на саммите G20 в Буэнос-Айресе, которая продолжалась примерно пятнадцать минут в формате тет-а-тет, без переводчиков и других помощников.

«Трамп относится к Путину как тайному советнику по национальной безопасности в данном случае», - заявили журналисты телеканала.

По их мнению, глава США проводит с российским лидером много времени, общаясь на самые «чувствительные» темы. При этом, Трамп не только получает важные сведения, но и сам предоставляет ценные данные для правительства РФ, считают «эксперты».