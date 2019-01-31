Зачем самолеты-разведчики США прилетают к Крыму

31.01.2019 12:05



Около берегов Крымского полуострова все чаще стали появляться самолеты ВВС США. Как объяснил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков, это связано с тем, что на сегодняшний день два региона находятся под пристальным вниманием западных спецслужб: кроме Крыма еще и Балтийский регион.

Бобков отметил, что Россия влияет на международные события, и этот факт очевиден. Вероятно, по этой причине спецслужбы Запада все чаще активизируются и пытаются «все выяснить».