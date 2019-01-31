Запуск спутников OneWeb откладывается из-за проблем с российской ракетой

31.01.2019 11:26



Похоже, что запуск первых тестовых спутников OneWeb действительно откладывается. Как передает РИА Новости, об этом в своем твиттере сообщил основатель и президент компании Грег Уайлер. По его словам, вся проблема в ракете, а спутники находятся в полном порядке.

Запуск должен был состояться 20 февраля с космодрома Куру. Но компанию OneWeb проинформировали о неполадках, обнаруженных в процессе подготовки к старту.