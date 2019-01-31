Прогресса в диалоге России и США по ДРСМД не достигнуто

31.01.2019 09:43



Россия и США продолжают попытки наладить диалог и взаимодействие по ключевым вопросам безопасности сторон. Однако не все проходит так, как планировали стороны. В частности, речь идет о том, что на прошедшей встрече с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон продвинуться в решении вопроса о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не удалось.

Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Дипломат выразил сожаление, и отметил, что США занимают жесткую и ультимативную позицию. «Мы сказали американской стороне, что в режиме попыток шантажа России разговор вести невозможно», - заявил Рябков по итогам встречи, посвященной ДРСМД.