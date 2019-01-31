Япония заявила протест из-за конфискации телефонов у делегации на южных Курилах

31.01.2019 10:56



Япония продолжает публично и категорично настаивать на том, что часть Курил являются японской территорией, на которой должны работать только японские законы. В этот раз Токио официально заявил о своем протесте в связи с решением российского суда, признавшего, что конфискация спутниковых телефонов у японцев, посетивших южные Курильские острова – правомерна. Как передает РИА Новости, Япония заявила о том, что подобные действия со стороны России «неприемлемы для правовой позиции Токио», подчеркнув, что это был именно протест.

Дело в том, что поведение Москвы противоречит позиции, которой придерживается Токио, считающий, что южнокурильские острова – это территория Японии, где не должны действовать законы Российской Федерации.