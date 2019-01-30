Абэ заявил, что южные Курилы – это исконная территория Японии

30.01.2019 10:05



Власти Японии продолжают делать громкие заявления относительно принадлежности российских Курильских островов. В этот раз, как передает ТАСС, премьер страны Синдзо Абэ сделал заявление о том, что Япония всегда считала, что южные Курильские острова – это ее исконная территория. При этом, по его словам, у Токио есть стремление к тому, что для подписания мирного договора необходимо «определить принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи». Абэ категорически подчеркивает, что Япония менять свою позицию в этом вопросе не собирается.