СМИ сообщили о вражде семьи задержанного сенатора Арашукова с Кадыровым

31.01.2019 10:10



Недавно СМИ опубликовали информацию о том, что семья задержанного вчера в Совфеде сенатора Арашукова находилась в конфликтных отношениях с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на своего неназванного собеседника, который близок к местным структурам власти.

Как рассказал источник, некоторое время назад родственники Арашукова и Кадырова тандемно руководили федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства. Однако позднее между ними случился серьезный конфликт, который привел не просто к разрыву дружбы. Между семьями началась самая настоящая вражда, заявил собеседник. Добавив, что именно эта ситуация в противостоянии Кадырову определила так называемое «падение» Арашуковых.