Сенатор Арашуков может быть причастен к двум убийствам

30.01.2019 13:02



Сенатор Рауф Арашуков, который был задержан в рамках уголовного дела, как показало расследование, может быть причастен к двум убийствам, которые произошли в Карачаево-Черкессии в 2010 году. Информация о этом поступила от представителя СК Светланы Петренко.

Как сообщается, речь идет об убийствах общественных деятелей: зампредседателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Не исключено, как отметила представитель СК, что Арашуков может оказаться причастным и к другим преступлениям.