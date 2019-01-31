Астероид Апофис может уничтожить многомиллионный город

31.01.2019 08:26



Если представить, что астероид Апофис упаде на планету Земля, то это может привести к уничтожению многомиллионного города, о чем в разговоре с ТАСС сообщил доктор физико-математических наук и сотрудник РАН Валерий Шувалов. По словам ученого, на сегодняшний день нет средств, которые позволили бы отклонить астероид в сторону.

Напомним, что ранее исследователи Санкт-Петербургского госуниверситета сделали предположение о возможном столкновении этого объекта с Землей, что может произойти в 2068 году.