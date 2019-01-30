Работа по ночам может привести к болезни Альцгеймера

30.01.2019 12:23



Ученые выяснили: плохой сон и работа по ночам может стать причиной развития хронических недугов, в том числе и болезни Альцгеймера. Как отмечают исследователи, это происходит из-за того, что так называемые окислительные реакции повреждают ДНК человека.

К такому выводу пришли ученые Гонконгского университета. К эксперименту они привлекли 49 медиков, которые в течение трех ночей спали в нормальном режиме, чередуя график с ночными дежурствами. После каждой ночи кровь сдавалась на анализ. В результате выяснилось, что после бессонной ночи изменялась экспрессия генов.