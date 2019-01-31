Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

31.01.2019 07:07



Теперь граждане России смогут узнать свой кредитный рейтинг. Согласно новым изменениям, внесенным в закон «О кредитных историях», россияне смогут обратиться в Единую систему идентификации и аутентификации или получить свой персональный кредитный рейтинг с помощью личного кабинета в том банке, в котором у гражданина открыт кредит. Бесплатно, документ может быть предоставлен только два раза в год. Кредитный отчет будет включать сведения об уровне долговой нагрузки, наличии просрочек платежей и возрасте кредитной истории, пишет ФАН.