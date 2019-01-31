Галкин ответил Ахеджаковой на критику

31.01.2019 06:47



Знаменитый пародист и телеведущий Максим Галкин ответил на критику актрисы Лии Ахеджаковой. Так, Ахеджакова обвинила Галкина в том, что он спекулирует на ее имени пародирую ее и ее обращение к "сильным мира сего". По словам пародиста, он никогда не использует свой талант для того, чтобы оскорбить или обидеть кого бы то ни было. Он занимается политической сатирой и ему все равно кого пародировать политиков, представителей элиты или эстрады. Галкин обратился к Ахеджаковой с призывом не лишать его "свободы слова и самовыражения", за которые сама же Лия Меджидовна борется всю свою жизнь, пишет РИА Новости.