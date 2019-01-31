В Госдуме предложили запретить курение за рулем

31.01.2019 00:17



Дмитрий Свищев, входящий в состав комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, заявил о необходимости запрета курения «за рулем» автомобилей, сообщают «РИА новости». На его взгляд курение в процессе управление транспортным средством отвлекает водителя, создавая тем самым дополнительную опасность в рамках общей дорожной обстановки. Депутат напомнил, что на текущий момент водителям запрещено использовать мобильный телефон (без использования соответствующей гарнитуры) во время езды, а курение, на его взгляд, отвлекает от процесса управления автомобилем не меньше чем использование смартфонов.